Без зала прилета, но с камнем. Как началось строительство нового терминала в аэропорту Барнаула

Грандиозное строительство
Инвестиционное предложение по созданию нового аэровокзала в Барнауле поддержали еще в феврале 2020 года. Тогда с инициативой выступила компания «Новапорт Холдинг» — крупная сеть региональных аэропортов.
Однако до подписания соглашения дело дошло только в марте 2022 года. Тогда же власти Алтайского края и «Новапорт Холдинг» поделили между собой акции «Авиапредприятия «Алтай»», которое управляет аэропортом.
Непосредственно перед началом работ тоже пришлось пройти через множество согласований: урегулирование по части госимущества, соблюдение требований государственного и корпоративного законодательства и прочие бюрократические отношения.
«Но теперь мы живые свидетели начала грандиозного строительства. Излишне говорить, насколько важен современный аэропорт для жизни большого, серьезного региона, такого, как Алтайский край», — отметил губернатор Виктор Томенко.
Главной причиной, по которой городу и региону потребовался новый терминал, Сергей Рудаков назвал активный рост пассажиропотока.
Так, в этом году через аэропорт Алтайского края прошло на 13-14% человек больше, чем в прошлом. При этом в среднем по России прирост к концу года, предположительно, окажется меньше 10%.
Объяснение этому — туристический статус региона, близость к Республике Алтай и переориентирование России на внутренние рейсы.
Футуризм по-алтайски
Новый терминал будет в два раза крупнее нынешнего и займет практически 10 тыс. кв. м.
В нем будет три этажа, которые соединят между собой лифты и эскалаторы. На первом этаже будут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приема багажа. На втором — зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета.
Кроме того, появятся три телескопических трапа, то есть сесть в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала.
Облагородят и площадь перед комплексом: поставят автоматические шлагбаумы и скамейки, территорию озеленят, сделают освещение и обустроят парковочные места.
Пропускная способность аэровокзала составит 600 пассажиров в час, а в год терминал сможет обслуживать более 1,1 млн человек . Для сравнения: за прошлый год через барнаульскую воздушную гавань прошло около 600 тыс. пассажиров.
Кстати, на этапе обсуждения дизайн-проекта отмечалось, что человек, попадая в аэропорт, должен понимать, что он прилетел именно на Алтай. Однако пока на рендерах никаких отличительных алтайских особенностей нет.
А вот так аэропорт выглядит изнутри сейчас.
Внушительный портфель
Тендер на строительство разыграли этой осенью. Претендента было два, но один не прошел отбор из-за запоздавшей заявки. В итоге подрядчиком стала компания «Монолитное строительное управление-1» или «МСУ-1». Стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.
Организация занялась аэродромным строительством не так давно, но уже сдала взлетно-посадочную полосу в Архангельске, которую открыли на днях. Ее, кстати, построили меньше, чем за пять месяцев.
А вообще на счету компании множество разнообразных объектов: жилая недвижимость, инфраструктура, дороги, агропромышленность и прочие. Всего «МСУ-1» имеет портфель заказов более 400 млрд рублей.
Небольшие неудобства
На данный момент подрядчик уже разобрал зал прилета, и теперь пассажиров обслуживают в основном здании.
В январе 2024 года для этого должны построить отдельный временный павильон. Но пока, как отметил губернатор, людям даже комфортнее пользоваться аэровокзалом. По крайней мере, теплее — не надо бегать между строениями.
Снос павильона оказался вынужденный: терминал надо построить в определенном, выверенном месте, которое было занято.
Кроме того, пришлось подрезать парковку на привокзальной площади. Пока мест автомобилям хватает, но к лету ситуация может обостриться. Сергей Рудаков пообещал подумать над этой проблемой, чтобы людям не пришлось бросать машины вдалеке от здания и бежать через всю площадь с детьми и чемоданами.
Впрочем, других неудобств пассажиры испытать не должны. Рейсы будут летать по расписанию.
Солидный международник
В будущем здания старого комплекса пустовать не будут. В них планируют оборудовать международный терминал.
Сергей Рудаков,
гендиректор «Новапорт Холдинг»:
«Этот аэровокзал принимал 600 тыс. пассажиров, для международных рейсов его тем более хватит. Обустроим его получше, расширим. Заказывать проектирование перепланировок собираемся уже сейчас, чтобы потом не тратить время на согласование. И будет у нас солидный международный терминал».
Сперва барнаульцы относились к этой идее скептически – все-таки летать особо и некуда, чтобы использовать отдельное здание. Но Виктор Томенко напомнил о развороте страны на Восток, что означает тесное сотрудничество с азиатскими странами и, соответственно, необходимость дополнительных рейсов туда. Прокладывать путь через Барнаул — идеальный вариант.
Правда, будет это точно нескоро. Вначале нужно достроить новый аэровокзал, чтобы перенести туда внутренний пассажиропоток. А закончить его планируют до июля 2025 года. По крайней мере, так говорят подрядчик и «Новапорт Холдинг». А вот губернатор оказался скромнее и, упоминая о сроках, назвал не середину, а конец 2025-го.
Наверняка известно только то, что к маю 2024 года должен быть готов каркас.
Томенко, кстати, высказался и об обновлении взлетно-посадочной полосы. По его словам, обсуждение идет, но сумма большая – уже приближается к 10 млрд рублей. Пока что полосы выдерживают нагрузку, но грядущее расширение не оставит выбора.