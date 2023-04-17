Свайпнуть лес. Самые красивые экотропы Алтайского края, которые теперь можно пройти по навигатору

На картах 2ГИС появились алтайские экотропы. Теперь, чтобы пройти, например, по заказнику не нужно искать навигационных знаков на соснах — достаточно уткнуться в телефон. Шутка. Altapress.ru расскажет об отмеченных в сервисе дорогах, по которым уже можно прогуляться.

Чтобы найти идею для прогулки достаточно вбить в поиск сервиса «экотропа». В описании каждого маршрута есть основная информация, которая может быть полезна. На некоторые локации уже оставили отзывы.

Кислухинская тропа

Находится в 50 км от Барнаула, поэтому идеально подходит тем, кто хотел бы разнообразить свои выходные и не уезжать далеко.

Здесь можно погулять по сосновому бору и березовому лесу, подышать воздухом с запахом ели и кедра, которые здесь специально вырастили. Пройдет дорога и через богатые луга.

Еще один плюс — возможность увидеть диких зверей и птиц. Здесь водятся барсуки, косули, черные аисты.

Путь начинается у санатория «Обские плесы» и заканчивается у Иоанно-Кронштадского женского монастыря в селе Кислуха. Длина маршрута 8 км, в среднем его можно пройти за три часа. Здесь относительно ровная дорога без крутых подъемов, поэтому детям будет на ней легко.

Рекомендуемое время для посещения — с мая по сентябрь.

Тетеревиный ток в Кислухинском заказнике. facebook.com/aka.DenisSolomakhin

Покорение Бабыргана

Еще один подходящий для детей маршрут — подъем на гору Бабырган по северному гребню.

Бабырган — самая первая вершина, которая встречает туристов, направляющихся в Республику Алтай, и самая северная вершина Семинского хребта. С нее открывается чудесный вид на Катунь и окрестные села. У смотровых площадок лежат камни и валуны, на которых удобно устроить привал.

Еще это гора интересна тем, что фигурирует в легендах, как один из алтайских богатырей. Для любителей приключений, связанных с мистикой, подходит идеально.

Одна из легенд: Бабырган был одним из воинов хана Алтая. Однажды ночью Катунь — прекрасная дочь Алтая — решила убежать к своему возлюбленному Бию. Она неслась на север, когда Алтай послал вдогонку трех богатырей: Бабыргана, Сарлыка и Сартыклая. Влюбленные спаслись от преследования и слились в своем счастье. А воины застыли, как горы на тех местах, где они стояли, когда Катунь встретилась с Бием. Так Алтай наказал богатырей за то, что они не смогли остановить и возвратить сбежавшую дочь.

Вид с горы Бабырган на Алтайский край. Валерий Степанюк. Гора Бабырган. Валерий Степанюк. Восхождение на Бабырган. Андрей Дудник

Авторы карты рекомендуют подготовиться к поездке, ведь восхождение получается несколько затяжным — 5 часов с учетом привалов. Советуют взять удобную обувь, палки для треккинга и обязательно питьевую воду: по дороге никаких источников не будет.

Самые удачные условия для похода — сухая и нежаркая погода. Лучше покорять гору в период с мая по сентябрь.

Экотропа Шинок

Эта прогулка будет более сложной. Тропу рекомендуют проходить под присмотром государственного инспектора. Но это того стоит.

В конце ждет каскад водопадов в верхнем течении реки Шинок. Повсюду красота: лиственнично-кедровая тайга и луга. Финиш — у самого крупного водопада в Алтайском крае Жираф. Высота падения воды составляет около 72 метров.

Поход займет от пяти до семи часов. На тропе есть участки с очень крутыми склонами, поэтому лучше не ходить сюда в дождь и быть осторожными. Туристы приходят сюда круглый год.

В отличие от двух прошлых троп, здесь совсем нет сотовой связи.

Неподалеку от тропы есть знаменитая на весь мир Денисова пещера, которую нельзя не посетить.

Экотропа Бащелак

Это маршрут для настоящего похода с ночевкой, ведь его с привалами можно преодолевать два-три дня. Лучше делать это в сопровождении государственного инспектора. И тщательно подготовившись: нужно запастись едой, водой, теплой одеждой, палатками, удобной обувью и многим другим.

За все это туристов ждет награда: живописные леса, горы, луга, реки и озера. Путешественники увидят необыкновенные скалы, напоминающие некогда неприступную стену. Только их сотворили дожди и ветры, а не люди.

Тропа. Ирина Пергаева.

А если подняться на высоту 1,7 тыс. метров, то можно увидеть ледниковое Бащелакское озеро. Чистая зеркальная гладь голубого цвета.

У тропы растут краснокнижные кандык сибирский, ревень алтайский, лобария легочная. Можно встретить и редких птиц: черного аиста и грифа, белоголового сипа, филина, сапсана, балобана, беркута и многих других. По лесу бродят маралы, косули, лисицы, рыси и — будьте внимательны — бурые медведи.

Длинна маршрута — 24 км в одну сторону. Перепад высот — около 1,6 тыс. метров. Тропа проходит через заказник «Бащелакский». Подходит для конного похода. Лучше всего посещать это место с мая по сентябрь.

С видами на гору Синюха

Дорога находится в природном парке «Предгорье Алтая», недалеко от Белокурихи. По ней несложно идти, но долго: около пяти часов.

Сначала придется немного подняться до смотровой площадки, откуда открывается вид на Синюху. После дорога поведет вниз по склону, через густой смешанный лес. Крутых уклонов и подъемов не будет.

Вид на Синюху. ru.wikipedia.org

По пути встретятся скалы Огородчики или Пояс Сартаклая, великого алтайского богатыря, скалы Четыре брата и Каменный водопад — выступы, которые идут вниз по склону горы и напоминают окаменевший водный поток.

При планировании самостоятельного похода рекомендуют сначала предупредить инспектора, сообщив ему дату, маршрут и количество участников, а после не забыть отчитаться о пройденном пути — иначе вас начнут искать.

Отправляться на прогулку стоит с мая по октябрь.

Оставить след на карте

Помимо перечисленных маршрутов на карте есть тропы Волчья и Медвежья, Лебединая и Большой Тигирек. Более подробная информация о них есть на сайте, посвященном этой теме.

Экотропы в 2ГИС.

Также в 2ГИС отмечены подобные места для походов и в Республике Алтай. Прогуляться по карте можно уже по восьми тропам в Нижегородской области и десяти в Краснодарском крае. Постепенно к проекту подключаются и другие регионы.

Кстати, например, разработчики экотроп могут создать их маршрут на картах сервиса совершенно бесплатно. С них — только координаты и информация, которую нужно поместить в описание. О такой возможности рассказали сотрудники 2ГИС на форуме Visit Altai.

«Маршруты отрисовываем с высокой точностью. У нас есть возможность залить фотографии и полезную информацию и прикрепить ее как ко всей дороге, так и к отдельным точкам, — рассказала Надежда Ермолаева, региональный менеджер 2ГИС. — Отмечаем и инфраструктуру, которая есть на локации: туалеты, парковки, помещения, где можно остановиться. Все, в чем нуждается турист».

Также сотрудники могут вшить ссылку на готовый аудиогид в описание тропы: пользователь сможет его слушать. Разработка карты занимает около трех-четырех недель.