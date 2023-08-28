Сколько туристов собирается на Алтай в сентябре и сколько они готовы там потратить

28% опрошенных россиян собираются взять в сентябре отпуск. 40% из них намерены отправиться в путешествие по России. 6% заявили, что хотят поехать на Алтай, несмотря на то, что он вошел в десятку самых дорогих направлений.

Долго ли, коротко ли

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру» и СберСтрахование, 16% россиян намерены взять в сентябре полноценный отпуск, а еще 12% — отдохнуть всего несколько дней. 30% опрошенных собираются отдыхать дома, 18% — на даче, 12% — за границей. 40% хотят поездить по России.

42% респондентов планируют в сентябре поездки продолжительностью не более пяти дней, 18% — вояжи в пределах двух недель. 16% — недельные поездки. Более двух недель намерены путешествовать 11%.

Горный Алтай. Дарья Беркетова

Какие гостиницы предпочитают туристы

Большинство путешественников выбирают экономичные варианты. Так, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip отмечает, что для осенних поездок по России туристы чаще всего выбирают объекты размещения без звезд — 33,1% берет апартаменты, хостелы и гостевые дома, 32,7% — трехзвездочные гостиницы.

Отели с четырьмя звездами предпочитают 23,5% туристов, с пятью — 10,7%. В Алтайском крае пятизвездочных отеля всего два, тогда как в Республике Алтай их уже пять. Зато гостиниц «четыре звезды» в крае 13, а в республике — всего семь.

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

С. Чемал в Республике Алтай заняло пятое место из 10 по стоимости ночевки ― в сентябре 2023 года она составит, в среднем, 1146 рублей. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру. Он же указывает на то, что в начале осени более востребованы стали направления для активного отдыха.

Отпускные бюджеты

60% россиян готовы потратить на отпуск не более 50 тыс. руб. на человека. 25% могут позволить себе тратить 50-100 тыс., 7% —100-150 тыс, 5% — 150-200 тыс. Только у 3% респондентов бюджет превышает 200 тыс. руб. на человека.

Монета в честь Чуйского тракта. vk.com/cbr_official

СберСтрахование сообщает, что в первой половине текущего года больше всего заявлений о страховых случаях поступало от туристов, путешествующих по России (22%) и Таиланду (40%). 89% заявлений касались проблем со здоровьем.