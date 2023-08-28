Сколько туристов собирается на Алтай в сентябре и сколько они готовы там потратить

Долго ли, коротко ли
Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру» и СберСтрахование, 16% россиян намерены взять в сентябре полноценный отпуск, а еще 12% — отдохнуть всего несколько дней. 30% опрошенных собираются отдыхать дома, 18% — на даче, 12% — за границей. 40% хотят поездить по России.
42% респондентов планируют в сентябре поездки продолжительностью не более пяти дней, 18% — вояжи в пределах двух недель. 16% — недельные поездки. Более двух недель намерены путешествовать 11%.
Какие гостиницы предпочитают туристы
Большинство путешественников выбирают экономичные варианты. Так, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip отмечает, что для осенних поездок по России туристы чаще всего выбирают объекты размещения без звезд — 33,1% берет апартаменты, хостелы и гостевые дома, 32,7% — трехзвездочные гостиницы.
Отели с четырьмя звездами предпочитают 23,5% туристов, с пятью — 10,7%. В Алтайском крае пятизвездочных отеля всего два, тогда как в Республике Алтай их уже пять. Зато гостиниц «четыре звезды» в крае 13, а в республике — всего семь.
С. Чемал в Республике Алтай заняло пятое место из 10 по стоимости ночевки ― в сентябре 2023 года она составит, в среднем, 1146 рублей. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру. Он же указывает на то, что в начале осени более востребованы стали направления для активного отдыха.
Отпускные бюджеты
60% россиян готовы потратить на отпуск не более 50 тыс. руб. на человека. 25% могут позволить себе тратить 50-100 тыс., 7% —100-150 тыс, 5% — 150-200 тыс. Только у 3% респондентов бюджет превышает 200 тыс. руб. на человека.
СберСтрахование сообщает, что в первой половине текущего года больше всего заявлений о страховых случаях поступало от туристов, путешествующих по России (22%) и Таиланду (40%). 89% заявлений касались проблем со здоровьем.