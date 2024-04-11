Отмена рейсов в Сибири и «вымывание» номеров. Будут ли самолеты все-таки летать из Барнаула в Турцию

В Новосибирске полностью «зарубили» полетную программу в Бодрум, а в Томске – отменили все рейсы в Анталью. Барнаульские турфирмы надеются, что «напасть» обойдет наш город. О ее причинах, ходе продаж и ценах altapress.ru узнал у Евгении Беспаловой, вице-президента алтайской региональной ассоциации туризма.

Снятия и снятия

Туроператор Anex tour еще в январе анонсировал полетную постпандемийную программу из Новосибирска в Бодрум. По плану, она должна была стартовать 2 мая с периодичностью полетов раз в 11 дней.

Меньше чем за месяц до первого вылета всю программу свернули. Официальную причину туроператор не назвал. У экспертов есть предположение – рейсы плохо загрузили.

«Цены оказались несколько завышенными. Отдых в отеле одного и того же уровня на эгейском побережье оказался на 20-30% дороже, чем на анталийском, - отметила Евгения Беспалова. – Общий же уровень отелей в Бодруме немного ниже, чем в Анталье. Этот курорт больше нацелен на европейских туристов, они не так требовательны, как наши».

При этом продажи у алтайских турфирм были. Каким-то туристам пришлось поменять курорт, а некоторые решились на классический перелет через Москву.

9 апреля стало известно: Azur air (его стратегический партнер тот же Anex tour) полностью снял полетную программу в Турцию из Томска. При этом остались рейсы на Пхукет.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

В Барнауле ситуация ровно противоположная: рейсы в Турцию поставили, а в Таиланд снимают. Это было ожидаемо – на Пхукете заканчивается туристический сезон.

Прогноз на Турцию

Скорее всего, снятие рейсов в Анталью Барнаулу не грозит: продажи на курорт идут неплохо, отметила Евгения Беспалова.

Особенно хорошо себя показала акция раннего бронирования, которая длилась с января по конец марта.

«Крупные туроператоры тоже это заметили, клиенты заполнили рейсы на 15-20% больше, чем в прошлом году, - рассказала собеседница.

Судя по всему, туристы, опираясь на прошлогодний опыт, ждут, что отдых снова подорожает.

При этом путевки на первые майские вылеты из Новосибирска, по прогнозам Беспаловой, могут даже «подгорать» - рейсов много.

Евгения Беспалова. https://vk.com/id2169126

«Но это лишь маленькое снижение. За 40 тыс. рублей двое уже ни за что никуда не улетят», - подчеркнула она.

Путевки на пиковые месяцы – июль и август – собеседница рекомендует покупать заранее. И дело не только в изменении цен, но и в том, что хорошие номера «вымываются».

«Например, когда я бронировала друзьям отель Saphir в Текирове, в нем осталась только одна категория номеров на начало июня. Пришлось брать ее, хотя рассчитывали на более улучшенный вариант. Как шутим мы в турфирме, когда продавать в Турции нечего: «Настало время Hedef» (очень плохой отель. - Прим. Ред.)», - резюмировала Беспалова.

Путевки на 9 ночей с вылетом 30 апреля из Барнаула в турфирме «100 дорог» – от 64,5 тыс. рублей за человека.

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