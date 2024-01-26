Один отпуск за 50 лет и 4651 фотонегатив. Чем прославился алтайский фотограф Виктор Садчиков

- Виктор Садчиков родился 22 января 1940 года в Воронежской области. После окончания сельскохозяйственного техникума работал бригадиром в совхозе.
- Также он работал переводчиком в Усманском обществе глухих, формовщиком и оператором металлургического завода.
Фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Виктор Садчиков.
vk.com/kraevedaltay
- Позже Садчиков поступил на факультет журналистики Воронежского университета, и с 1969 года начал работать в Телеграфном агентстве Советского Союза – ТАСС.
- На Алтай Садчиков приехал как собственный фотокорреспондент ИТАР-ТАСС в 1972 году. Работая здесь, он курировал темы, связанные с республиками Средней Азии.
Мараловод Фатей Петров с женой Татьяной. Фото: Виктор Садчиков.
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- Фотографии Садчикова отмечены дипломами международных выставок World Press Photo в Амстердаме и «Интерпрессфото» в Берлине, а также медалями ВДНХ СССР.
- Сам Садчиков считал главным в своем творчестве сложные социально-экономические темы. За серию материалов, посвященных проблемам сибирского села, в 1990 году его признали победителем Всесоюзного конкурса «Лучший по профессии».
Фото Виктора Садчикова.
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- В 2011 году Виктор Садчиков передал личную коллекцию в Государственный архив Алтайского края на вечное хранение – 4651 фотонегатив, альбомы с 1981 по 2003 год.
- В 1991 году Виктор Садчиков в одиночку выступил против намерения властей отменить звание Героя Социалистического Труда. Его очерк «Кому герои в тягость…» рассказал о подвиге юных доярок Анны Дробот и Евдокии Бабич, которые под бомбардировками перегнали элитных племенных коров из-под Киева на Алтай. После войны от спасенного стада они получали самые высокие в стране надои, 1 млн 750 тыс. литров молока. По каналам ТАСС очерк передали в СМИ, и в один день его опубликовали несколько центральных газет.
Фотоаппарат Виктора Садчикова немецкой марки "Linhof".
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- За 50 лет у фотографа был всего один отпуск и ни одной поездки в санаторий.
- Некоторые считали Садчикова немногословным и угрюмым человеком, но его фотографии и теплые очерки говорят об обратном.
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