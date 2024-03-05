Милая “сорока”, социальный хулиган. Что за розовый скворец иногда прилетает в гости в Алтайский край

- Розовый скворец обитает в казахских степях с пересеченной местностью — там этим птицам удобно устраивать гнезда. Также они живут в предалтайской равнине.
- В начале 20 века розовый скворец гнездился в юго-западной части Алтайского края. В окрестностях Барнаула у села Бельмесево несколько лет жила целая колония розовых скворцов, впоследствии она была разорена.
Розовый скворец.
ru.wikipedia.org
- Розовый скворец гнездился также в окрестностях Змеиногорска и у сел Курья, Шипуново и Коробейниково. В 1986 году 15-20 птиц заметили у села Барановка. В 1992 году на озере Горькое-Перешеечное несколько дней гостили около сотни розовых скворцов. 5 июня 2007 года скворца наблюдали в степях Тигирека.
- Этих птиц здесь иногда замечают и сегодня — в юго-западной части Барнаульского ленточного бора, например, и в парке “Изумрудный”. Орнитолог Алексей Эбель рассказывал, что с 2018 по 2023 года розовых скворцов в Алтайском крае отмечали более 40 раз.
- Розовые скворцы очень социальные птички: при опасности они собираются в большие стаи и громкими криками прогоняют врагов. С таким же боевым духом они могут выселить других птиц из занятых скворечников.
- Эти обаятельные птицы прекрасно копируют голоса других птиц, собачий лай, а также часто подражают свисту людей и автомобильным гудкам. Собственное пение скворцов совсем не напоминает мелодию, скорее верещание или скрежет.
Розовые скворцы.
ru.wikipedia.org
- В отличие от своих почти черных собратьев, розовый скворец больше похож на сороку: черные голова с хохолком, крылья и хвост, а брюшко и спинка — пастельно-розового цвета. После осенней линьки окрас птиц становится серо-песочным.
- Розовый скворец внесен в Красную книгу Алтайского края.
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