27 июля
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Спорт

Татьяна Навка высказала мнение о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о выступлениях российских спортсменов на Играх-2024 в Париже без флага и гимна, сообщает Sport24.

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Спортсменка заявила — спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

По мнению Навки, против участия в Играх выступают люди, которые никогда не занимались профессиональным спортом, пишет Lenta.ru. А отнимать мечту у атлета выступить на Олимпийских играх нельзя.

Между тем 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

Ранее алтайский биатлонист назвал странным отказ от участия в Кубке мира в нейтральном статусе.

На Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены выступали как "Олимпийские атлеты из России".

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