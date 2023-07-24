Татьяна Навка высказала мнение о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о выступлениях российских спортсменов на Играх-2024 в Париже без флага и гимна, сообщает Sport24.

Спортсменка заявила — спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

По мнению Навки, против участия в Играх выступают люди, которые никогда не занимались профессиональным спортом, пишет Lenta.ru. А отнимать мечту у атлета выступить на Олимпийских играх нельзя.

Между тем 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

Ранее алтайский биатлонист назвал странным отказ от участия в Кубке мира в нейтральном статусе.

На Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены выступали как "Олимпийские атлеты из России".