Зооапельсин. В Барнауле хотят построить сочный магазин для пушистиков

На градостроительном совете представили проект небольшого зоомагазина в боевом, как у личинки колорадского жука, раскрасе. Расскажем, как эксперты отнеслись к цветовому решению и прочие подробности.

Магазин будет находиться на ул. Сизова, 26г. В окружении строгой высотки, нейтральных пятиэтажек и соседнего, впритык стоящего бежево-коричневого павильона новое двухэтажное здание будет подобно махаону, севшему на асфальт.

Выбор цвета продиктован волей заказчика, отметил архитектор бюро «Архисидек» Виталий Рамазанов. Фасады отделают сэндвич-панелями.

Объект будет прямоугольным, без подвала и чердака. Площадь застройки составит 161 кв. м. Фасадная часть узкая, ее ширина — шесть метров.

Торговый зал займет всего 59 кв. м. Как объяснил архитектор, это помещение будет в основном выполнять функцию пункта выдачи интернет-магазина. По плану, ежедневно здесь будут работать три человека: наборщик заказов, продавец и грузчик.

Ранее на месте проектируемого здания находился металлический склад. Новый объект планируют построить в 6,5 см от соседнего одноэтажного магазина, что не пришлось по вкусу экспертам.

«Практика показывает: если между зданиями есть небольшое расстояние, ничего хорошего в нем кроме мусора мы не увидим», - отметил председатель совета Андрей Федоров.

Где будет находиться зоомагазин на ул. Сизова, 26г. Архисидек

Архитектор Сергей Шадрин посоветовал объединить новый объем с существующей постройкой в единый комплекс. Тогда можно и реконструировать старое здание. Только для этого собственникам придется договориться.

Другой изъян — в проекте почти на четверть превысили предельно допустимый объем строительства и не обосновали это на презентации.

221 кв. м — площадь участка.

Проект отправили на доработку, попросив учесть замечания и изменить цветовое решение.

О других проектах, которые рассмотрели на заседании, читайте на altapress.ru утром 14 июля.