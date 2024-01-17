18 января
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Недвижимость

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

ТЦ «Норд-Вест» на проспекте Ленина, 155А продают за 350 млн рублей. На сайтах объявлений он появился еще шесть лет назад.

"Норд-Вест" зимой.
"Норд-Вест" зимой.
altapress.ru

Торговый центр начал работать в 1997 году. Он один из самых первых в городе. В 2018 году стартовая цена объекта составляла полмиллиарда рублей.

Здание представляет собой одноэтажное строение с цокольным этажом с пристройкой. Общая площадь 6,5 тыс. кв. м. Высота потолков – 4 м.

Пространство торговой галереи ТЦ организовано по периметру, там нет «глухих» и тупиковых зон.

Агентство недвижимости «Сити-Трейд» отмечает, что плотность населения в районе составляет порядка 70 тыс. человек, намекая, что без покупателей площади не останутся.

Торговый центр заполнен известными арендаторами: «Додо-Пицца», Invitro, «Мария-Ра», «Сковородовна», «Новэкс». А также магазины одежды, языковая школа, фитнес-центр и т.д.

&quot;Норд-Вест&quot; зимой.
"Норд-Вест" зимой.
altapress.ru

После сильного майского пожара фасад здания сменил красный цвет на строгий металлик.

Почему сбросили цену

Как и торговый дом «Пассаж», о котором мы подробнее рассказывали в прошлый раз, «Норд-Вест» подешевел на 150 млн рублей.

Кроме того, в этом же случае невостребованность объяснялась экспертами устаревшим форматом ТЦ.

Считается, что он может притягивать лишь транзитный трафик, а целенаправленно покупатели отправляются в крупные торгово-развлекательные центры, вроде Galaxy, «Пионера» и т.д.

Эксперты рынка перечисляли и несколько других возможных причин, которые предположительно связаны с бизнесом продавца.

Торговый центр &quot;Норд-Вест&quot;.
Торговый центр "Норд-Вест".
Анна Зайкова

Объектом владеет «Концерн СВ» (учредитель – Александр Ткаченко). Ему также принадлежат ТРЦ «Арена», «Европа», ТЦ «Москва» и «Пассаж».

Ранее altapress.ru рассказал об одном этаже знаменитого офисника, который продают в центре Барнаула.

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