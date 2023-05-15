16 мая
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Недвижимость

Волшебный особняк рядом с дендрарием продают за 17,2 млн рублей в Барнауле

Большой коттедж рядом с дендрарием продают за 17,2 млн рублей в Барнауле. Он находится на Змеиногорском тракте, 49/9.

Волшебный особняк рядом с дендрарием продают за 17,2 млн рублей в Барнауле
Волшебный особняк рядом с дендрарием продают за 17,2 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь коттеджа составляет 121,4 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 141 тыс. рублей.

Дом построили в 2010 году из кирпича. Владелец отмечает низкие коммунальные платежи. Коттедж находится в живописном месте среди высоких сосен.

К коттеджу прилегает большой участок в 6,5 соток. На нем построили гараж и сауну. Также высадили фруктовые и декоративные деревья, кустарники и украсили территорию цветами.

В доме два этажа и погреб. На первом этаже находится просторная гостиная, кухня в красных тонах, ванная комната с санузлом и джакузи. Второй этаж занимают комнаты отдыха, три спальни и второй санузел.

Дом находится недалеко от города. Барнаульский дендрарий расположен всего в 250 м. Неподалеку площадь Спартака - в 4 минутах езды на машине.

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