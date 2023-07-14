15 июля
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Недвижимость

Вид на Евдокимова. Какой разноэтажный дом построят в районе новой барнаульской улицы

На Павловском тракте, 196а построят многоквартирный дом из трех разноэтажных корпусов. Окна многоэтажки будут выходить на ул. Михаила Евдокимова — новую барнаульскую локацию. Подробности о самом проекте — в материале altapress.ru.

Проект дома на Павловском тракте, 196а.
Проект дома на Павловском тракте, 196а.
Мастерская Золотова

Проект дома выполнили «Мастерская Золотова» и проектная фирма «Домус плюс». Площадка находится у пересечения с ул. Михаила Евдокимова. Это территория нового микрорайона в приаэродромной зоне.

Эскиз архитекторы разрабатывали в соответствии с утвержденным мэрией проектом планировки квартала

Жилой комплекс будет состоять из трех корпусов с пристройками.

Первый состоит из двух 17-ти этажных панельных блок-секций, которые соединяет одноэтажное здание с помещениями общественного назначения. К корпусу пристроят подземную автостоянку. У заказчика есть возможность также разместить и подобную автономную парковку в будущем.

Остальные здания — 10-ти этажные, бескаркасные, с кирпичными несущими стенами. Каждый из них состоит из трех блок-секций. Ко второму корпусу пристроят двухэтажный объект общественного назначения.

Проект дома на Павловском тракте, 196а.
Проект дома на Павловском тракте, 196а.
Мастерская Золотова

Этажность - 2, 10, 17;
30 тыс. кв. м - площадь участка;
6 тыс. кв. м - площадь застройки;
818 — количество квартир;
1,5 тыс. человек — расчетное количество жильцов.

Украшать здания будет фасад из фиброцементных панелей и бетонной плиткой под кирпич. Кондиционеры спрячутся в лоджиях и корзинах. Вечером объект выделит архитектурная подсветка.

«Мы старались выдержать общую идею квартала, которая была заложена в плане, соподчинить общей задумке. Поэтому спокойное цветовое и архитектурное решение у дома», - отметил Владимир Золотов.

Застройка занимает всего 22% от всей территории. Это позволило распланировать места для всех необходимых площадок и благоустройства.

Проект дома на Павловском тракте, 196а.
Проект дома на Павловском тракте, 196а.
Мастерская Золотова

Въехать во двор можно с Павловского тракта, ул. Михаила Евдокимова и внутриквартального проезда.

Проект поддержали без замечаний.

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