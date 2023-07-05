Средь мангалов и бассейнов. «Мария-Ра» построит магазин в старейшем коттеджном поселке Барнаула

«Мария-Ра» построит магазин на месте недостроенного коттеджа на ул. Хлеборобной, 57 в поселке Солнечная Поляна. Эскизный проект на градостроительном совете вновь представила компания «Цоколь».

Здание будет почти квадратным, одноэтажным. Собирать его будут из металлокаркаса, закрытого сэндвич-панелями. Входить в него посетители будут с угла.

На участке есть погрузочно-разгрузочная зона и парковка. Вокруг территории стоят коттеджи.

Объект появился на заседании во второй раз. Проектировщики учли замечания экспертов: убрали парковочные места подальше от тротуаров, организовали въезды на участок на расстоянии от перекрестка, избавились от окон на противопожарной стене.

1 тыс. кв. м – площадь участка;

430 кв. м – площадь магазина.

Проект приняли, порекомендовав сделать вход в магазин инклюзивным и установить систему кондиционирования на крыше.