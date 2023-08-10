Соломенные кирпичи, бревна: деревянные девятиэтажки намерены строить в России

Строительство может начаться сразу после завершения испытаний, указывает karelinform.ru. Их проводят пожарные службы.

Между тем деревянный дом высотой в девять этажей находится на экспертизе. И завершена конструктивная часть разработки проекта.

Министр особо отметил — есть практика строительства и более высоких деревянных домов — до 12 этажей. А в Росс есть производства, которые могут обеспечить такое строительство.

Соломенный дом

Между тем жители Алтайского края — пенсионеры Вячеслав и Лариса Толстоуховы — построили свой дом из соломы, сообщали 11 лет назад РИА Новости. На постройку такого дома Вячеславу и Ларисе потребовалось 15 тонн сухой травы, которую они приобрели у местных фермеров. Технологию строительства супруги изучали по фильмам и обращались к барнаульским архитекторам. Соломенные кирпичи очень легкие. Кроме того, они хорошо сохраняют тепло и меньше подвержены возгоранию. Такой экодом сэкономил семейный бюджет — стены пенсионерам обошлись в 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, как развивается малоэтажное строительство в Алтайском крае.