Скидка — 150 млн. В Барнауле настойчиво пытаются продать торговый дом в историческом центре

«Пассаж» на пр. Ленина, 2Б в формате торгового дома оказался нежеланным ни за 400 млн рублей, ни за куда меньшие суммы. Считается , что все из-за развития больших ТРЦ и маркетплейсов, а также превращения соседней ул. Мало-Тобольской из «рыночной» в туристическую. За шесть лет владельцы сбросили практически половину начальной цены - вышло 250 млн рублей.

Покупателям предлагают четырехэтажное здание с цокольным этажом на красной линии пр. Ленина. Общая площадь – 5,8 тыс. кв. м.

В торговом доме есть четыре эскалатора для перехода на второй и третий этажи. Последний выполнили в виде пассажа с верхним светом. Отделы для торговли располагаются по периметру. Высота потолков – 4 метра.

«Высокие потолочные перекрытия, арочные проемы, взлетающие ввысь, общее ощущение свободного движения в пространстве ничуть не напоминают о городской поспешности», – пишут агенты.

Согласно 2ГИС, здание занимает ряд арендаторов: «Магнит», «Сковородовна», «Джунгли», несколько магазинов шуб и прочей одежды, спортивный клуб и т.д.

Очередное объявления о продаже обновили пару дней назад. Ею по-прежнему занимается агентство «Сити-Трейд».

Также информацию об объекте размещала новосибирская фирма «АРР Коммерческая недвижимость», но во время подготовки нашего материала по неизвестным причинам сняла объявление.

Долгая история

«Пассаж» заработал в 2005 году, а продавать его начали летом 2018-го. Еще в то время считалось, что ТЦ работает в формате, актуальном для середины 1990-х и 2000-х, и нуждается в «реконцепции».

Сейчас продавец предлагает «перепрофилировать» здание под медицинский центр, банк и т.п.

А можно и преобразовать здание в креативное пространство – с мастерскими, хобби-центрами, оригинальными фудкортами и барами и всем тем, что может привлекать в туристический район молодых барнаульцев. Подобные метаморфозы со всей ул. Мало-Тобольской предлагала совершить Инга Ретивых, преподаватель РАНХиГС.

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская. Анна Зайкова

Замминистра культуры края Алексей Бочаров на форсайт-сессии «Барнаул – образ будущего» также отметил потребность в таких местах.

«Парк Изумрудный – очень круто и важно. Но что делать зимой? Нужны публичные пространства на закрытых площадках. И не просто красивые с точки зрения эстетики, а наполненные содержанием, которое позволяло бы молодым людям заниматься самореализацией», - сказал он.

При старте продаж, агентство недвижимости «Сити-Трейд» предполагало, что объект может заинтересовать девелоперов из других регионов: москвичей или петербуржцев. Но не заинтересовало.

За шесть лет цена торгового дома, с учетом инфляции, упала вдвое: в 2018 году его продавали за 400 млн рублей или почти за 69 тыс. рублей за кв. м. В то время среднерыночная стоимость квадрата подобных объектов составляла 50 тыс. рублей.

Известно, что «Пассажем» владеет «Концерн СВ» (учредитель – Александр Ткаченко). Кроме того, компании принадлежат ТРЦ «Арена», «Европа», ТЦ «Москва» и «Норд-Вест». Последний также долгое время пытаются продать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале