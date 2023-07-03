Шестиэтажный гараж с магазином построят прямо у заправки

На ул. Власихинская, 117 в квартале 2023 построят шестиэтажный гараж-стоянку с торговыми помещениями. Эскиз будущего здания по заказу "Жилищной инициативы" представил на градостроительном совете "Алтайгражданпроект".

Проект гаража-стоянки с торговыми помещениями на ул. Власихинская, 117.

Это второй гараж, который появится на этой территории. Все согласно ранее созданному плану квартала.

Шестиэтажный гараж вместит в себя 240 автомобильных боксов. Торговые помещения займут весь первый и частично второй и третий этажи.

Кроме того, 100 парковочных мест появится и на участке вне гаража. Рядом располагается АЗС.

Красно-серая цветовая гамма вписывает гараж в архитектурный облик квартала. Материал — силикатный кирпич с расшивкой швов и с покраской.

Заехать к гаражу можно будет с ул. Власихинской и внутриквартальных проездов.

Чтобы развести потоки тех, кто приехал в гараж от тех, кто желает посетить магазин, главный архитектор края Виктор Четошников предложил, развернуть здание на 180 градусов. Так можно организовать прямой въезд в паркинг.

10,7 тыс. кв. м — площадь участка;

2,8 тыс. кв. м — площадь застройки.

Проект поддержали.