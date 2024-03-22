Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

В первые два месяца года ввод в эксплуатацию многоквартирного жилья в Алтайском крае сократился почти в полтора раза по сравнению с январем-февралем 2023-го, следует из статистики портала нашдом.рф. Жилье в принципе вводится неравномерно, и застройщики не раз демонстрировали, что могут ускорить сдачу в последующие месяцы. Однако спад сдачи высотного жилья в крае продолжается с начала 2023 года, и, судя по информации алтайского Союза строителей, в текущем году может оказаться весьма существенным.

О чем говори статистика

Информационное пространство сегодня перенасыщено объявлениями о новых проектах «человейников». Однако по факту их в Алтайском крае (в первую очередь в Барнауле) строят все меньше.

За первые два месяца введено 40 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, что на 48% меньше, чем в первые два месяца 2023 года. При этом ввод частных домов продолжает стремительно расти: сдано уже 179 тыс. квадратов - на треть больше, чем год назад.

В Омской и Кемеровской областях с вводом человейников тоже дела обстоят неважно. Омские застройщики, например, отчитались о сдаче за два первых месяца года лишь 22 тыс. кв. метров, что на 66% меньше, чем в прошлом году. Как и в Алтайском крае, частное домостроение в Омской области лидирует: введено 179 тыс. кв. метров, это +124%.

Небольшой спад в январе-феврале имеет место и в Новосибирской области (минус 2%). Но сам показатель по вводу высоток почти в 10 раз больше алтайского: 376 тыс. кв. метров.

Барнаул. Новостройки. Altapress.ru

Каковы планы по строительству

Между тем, по данным Союза строителей Алтайского края, до конца 2024 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 179,8 тыс. квадратов многоквартирного жилья. Это вдвое меньше, чем в 2023 году (360 тыс. кв. метров).

Общий же план по вводу жилья в регионе на 2024 год: 811 тыс. кв. метров, сообщил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак.

При этом настроение у представителя ведомства скорее оптимистичное: ведь четверть плана (220 тыс. кв. метров) уже выполнена за первые два месяца. Очевидно, целевого показателя удастся достичь за счет частного домостроения.

Барнаул. Новостройки. Altapress.ru

Игроки рынка утверждают, что участки под индивидуальные дома в пригородных поселках Барнаула раскупаются влет. Риэлторы говорят об ажиотажном спросе на загородную недвижимость.

«Пока построить дом можно за 60-70 тыс. рублей за кв. метров», - утверждает Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».

Для сравнения: средняя цена жилого квадратного метра в высотках на первичном рынке в феврале достигла 112 тыс. рублей (по фактическим сделкам, данные Сбериндекса).

Заем. Деньги. Оплата. unsplash.com

Рыночные цены на жилую недвижимость в Барнауле по отдельным объектам уже достигли новосибирских, рассказал недавно Евгений Госьков, гендиректор оценочной компании «Бизнес-эксперт». А перспектив снижения цен на этом рынке не просматривается.

«Девелоперы сегодня продают ровно столько квартир, сколько нужно, чтобы поддерживать на них высокий спрос и цену», - охарактеризовал ситуацию Александр Мишустин, руководитель Союза строителей Алтайского края, в интервью «Алтайской правде».

86 многоквартирных домов общей площадью 726 тыс. кв. метров троилось в Алтайском крае, по данным на февраль 2024 года, в том числе 72 в Барнауле, восемь в Новоалтайске, пять в Бийске, один - в Алтайском районе.

24 строящихся дома планируется ввести в 2024 году, 39 - в 2025-м, 20- в 2026-м, три - в 2027-м. Источник: Союз строителей Алтайского края.

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