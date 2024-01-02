На Алтае выставили на продажу агробизнесы за сотни миллионов рублей

Частное лицо выставило на продажу сельхозпредприятие за 770 млн рублей. Имущество расположено в Каменском районе Алтайского края, следует из объявления, опубликованного в декабре на Авито. Автор объявления называет свой бизнес успешным и обещает помочь с кредитом на покупку, если у покупателя найдется часть суммы. Это не единственный действующий агробизнес, который его собственники хотят продать.

Годовой оборот 150 млн рублей

Автор объявления утверждает, что бизнес действующий: «Пашем, сеем». Он сообщает, что вся техника импортного производства, а это 70 единиц общей стоимость 80 млн рублей.

Площадь земли в хозяйстве – 5,2 тыс. га, из которых 2,8 тыс. га в собственности, 1,8 тыс. - в аренде на 50 лет, а еще 400 га арендовано у пайщиков до 2026 года с пролонгацией.

Автор объявления утверждает, что годовой оборот бизнеса - около 150 млн рублей. И он готов помочь с кредитом на покупку, «если у вас будет 20% от цены бизнеса».

Агробизнес продают предприниматели и из других районов Алтайского края. Хотя в целом объявлений такого рода на Авито не так много.

Сельхозтехника. Анна Зайкова

Бийский район

Так, за 300 млн рублей продается сельхозпредприятие зернового направления в Бийском районе. У предприятия 1,5 тыс. га и еще 1 тыс. га в краткосрочной аренде. Больших подробностей авто объявления не раскрывает.

Панкрушихинский район

Здесь предприятие, занимaющееся растениeводcтвом и живoтнoвoдcтвом, продается за 480 млн рублей.

Общая площадь земель – 8,7 тыс. гектаров, в нaличии высoкoпрoизводительная техника и выcoкоквалифициpoванный коллектив. Ближайшая железнодорожная ветка проходит в 20 километрах.

На "Алтае проходи самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири Анна Зайкова

Волчихинский район

Ранее altapress.ru сообщал о продаже фермерского хозяйства в Волчихинском районе почти за 150 млн рублей (минус 1 рубль). Причиной продажи называли оптимизацию бизнес-структуры.

В ноябре глава алтайского минсельхоза Сергей Межин рассказал altapress.ru, что в 2023 году затраты аграриев на гектар увеличились, но угроз дефолта для каких-либо сельхозпредприятий он не видит.

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