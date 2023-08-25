Известный бизнесмен на Алтае выкупил ферму экс-депутата Юрия Титова, но возникли проблемы

Животноводческий комплекс "Западное" в Ключевском районе, прошедший через процедуру банкротства, в перспективе может вновь возобновить работу. Как стало известно altapress.ru, объект теперь входит в структуру компании "Столица молока", которая принадлежит Юрию Пекшеву. Однако, чтобы там вновь закипела жизнь, нужно решить важный вопрос.

Как появился новый собственник

Формально торги по продаже имущества животноводческого комплекса "Западное" прошли еще в апреле прошлого года. Тогда единым лотом были выставлены основные производственные фонды - бытовые корпуса, проходная, коровники, телятники, помещения для кратковременного пребывания КРС, выгульно-кормовой двор, сенажные траншеи и многое другое.

Начальная стоимость была 56 млн рублей. Новый собственник предложил значительно меньше - итоговая цена лота опустилась до 17,9 млн рублей.

Владельцем имущества "Западного" стала фирма "Сибирские овощи". О ней известно не многое - компания зарегистрирована в Новосибирске, руководитель - Андрей Герасимов. "Сибирские овощи" занимаются выращиванием зерновых, производством и торговлей картофелем. На этом все.

2009 год. Открытие первой очереди "Западного", Ключевской район. Altairegion22.ru

Как стало известно altapress.ru, хозяйничала фирма в "Западном" недолго - зимой 2023 года имущественный комплекс у нее был выкуплен. Новый владелец - холдинг "Столица молока", имеющий в своем составе как животноводческие предприятия, так и перерабатывающие.

Сам Юрий Пекшев значится как учредитель десяти компаний в Алейском, Шипуновском, Суетском районах и Славгороде. Также он является владельцем "Находкинского гормолкомбината" в Приморском крае.

Что мешает дальнейшему развитию

Факт прихода нового инвестора подтверждает глава администрации Ключевского района Денис Леснов. Однако, по его словам, говорить о дальнейшем развитии предприятия можно будет только, когда решится земельный вопрос.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Проблема в том, что в процессе банкротства земли "Западного" (около 7,5 тыс га) на торгах отошли другому владельцу. Речь идет о громком разбирательстве, связанном с покупкой земельного участка компанией "Знамя Октября" из Краснодарского края. Споры вокруг этого дела уже дошли до Верховного суда.

По словам Дениса Леснова, в настоящий момент власти содействуют тому, чтобы "Столица молока" и "Знамя Октября" все-таки пришли к диалогу и компромиссному решению по пользованию землей.

Что случилось с "Западным"

Изначально в инвестпроект, реализуемый на базе сельхозпредприятия «Западное» и включенный в "Комплексный план развития Алтайского Приобья", предполагалось вложить 5,4 млрд рублей - это был самый крупный проект в сельском хозяйстве региона.

Фактические инвестиции не были озвучены. В реестр требований кредиторов по завершении наблюдения включили 2,9 млрд рублей.

"Западное" входило в группу компаний "Ключевского элеватора" известного зернопереработчика и депутата АКЗС Юрия Титова, в дальнейшем осужденного по уголовному делу. Титов вышел на свободу.

2009 год. Открытие первой очереди "Западного", Ключевской район. Altairegion22.ru