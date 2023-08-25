Известный бизнесмен на Алтае выкупил ферму экс-депутата Юрия Титова, но возникли проблемы

Как появился новый собственник
Формально торги по продаже имущества животноводческого комплекса "Западное" прошли еще в апреле прошлого года. Тогда единым лотом были выставлены основные производственные фонды - бытовые корпуса, проходная, коровники, телятники, помещения для кратковременного пребывания КРС, выгульно-кормовой двор, сенажные траншеи и многое другое.
Начальная стоимость была 56 млн рублей. Новый собственник предложил значительно меньше - итоговая цена лота опустилась до 17,9 млн рублей.
Владельцем имущества "Западного" стала фирма "Сибирские овощи". О ней известно не многое - компания зарегистрирована в Новосибирске, руководитель - Андрей Герасимов. "Сибирские овощи" занимаются выращиванием зерновых, производством и торговлей картофелем. На этом все.
Как стало известно altapress.ru, хозяйничала фирма в "Западном" недолго - зимой 2023 года имущественный комплекс у нее был выкуплен. Новый владелец - холдинг "Столица молока", имеющий в своем составе как животноводческие предприятия, так и перерабатывающие.
Сам Юрий Пекшев значится как учредитель десяти компаний в Алейском, Шипуновском, Суетском районах и Славгороде. Также он является владельцем "Находкинского гормолкомбината" в Приморском крае.
Что мешает дальнейшему развитию
Факт прихода нового инвестора подтверждает глава администрации Ключевского района Денис Леснов. Однако, по его словам, говорить о дальнейшем развитии предприятия можно будет только, когда решится земельный вопрос.
Проблема в том, что в процессе банкротства земли "Западного" (около 7,5 тыс га) на торгах отошли другому владельцу. Речь идет о громком разбирательстве, связанном с покупкой земельного участка компанией "Знамя Октября" из Краснодарского края. Споры вокруг этого дела уже дошли до Верховного суда.
По словам Дениса Леснова, в настоящий момент власти содействуют тому, чтобы "Столица молока" и "Знамя Октября" все-таки пришли к диалогу и компромиссному решению по пользованию землей.
Что случилось с "Западным"
- Изначально в инвестпроект, реализуемый на базе сельхозпредприятия «Западное» и включенный в "Комплексный план развития Алтайского Приобья", предполагалось вложить 5,4 млрд рублей - это был самый крупный проект в сельском хозяйстве региона.
- Фактические инвестиции не были озвучены. В реестр требований кредиторов по завершении наблюдения включили 2,9 млрд рублей.
- "Западное" входило в группу компаний "Ключевского элеватора" известного зернопереработчика и депутата АКЗС Юрия Титова, в дальнейшем осужденного по уголовному делу. Титов вышел на свободу.
- Проблемы с кредиторами у группы компании начались уже через несколько лет после запуска в начале 2009 года первой очереди "Западного".
- В 2014 году кредиторы начали массово подавать иски.
- В 2016 году «Западное» признали банкротом.
- Предприятие прекратило работу, высокопроизводительный скот, привезенный, в том числе, из Австрии (1 060 голов), распродан.
- Активы «Западного» выставляли на торги единым лотом с 2017 года, но желающих купить не нашлось.
- Только после разделения единого комплекса на более мелкие лоты имущество стало находить покупателей.