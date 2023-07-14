15 июля
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Недвижимость

Между Тормозной и Крайним. Какую многоэтажку построят на задворках центра Барнаула

На ул. Гоголя, 242, неподалеку от трамвайного кольца на ул. Анатолия, построят многоквартирный жилой дом-ступеньку. «Барнаулгражданпроект» представил его эскиз на градостроительном совете, но проект отправили на доработку. Почему - расскажет altapress.ru.

Эскиз дома на ул. Гоголя, 242.
Эскиз дома на ул. Гоголя, 242.
Барнаулгражданпроект

Дом будет находиться в Центральном районе Барнаула, между ул. 2-я Тормозная и переулком Крайний.

Его окружают частный сектор и малоэтажные дома. Неподалеку есть детский сад, а еще, если верить проекту планировки, поблизости планируют возвести школу. В пешей доступности трамвайная остановка на ул. Анатолия.

Здание двухсекционное в 12 и 15 этажей. Украшать его будет вентилируемый фасад из керамогранитных плит белого, графитового и оранжевого цветов. Проектировщики предусмотрели места для кондиционеров на лоджиях.

«Архитектурную выразительность здания создаем благодаря разнообразной разрезки керамогранита, - объясняла докладчик Марина Сонина. - Цветовая гамма яркая, дом станет центром в этом районе».

5,1 тыс. кв. м – площадь участка;

1 тыс. кв. м – площадь застройки;

160 квартир. Расчетное количество жильцов — 318.

Во дворе разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой. Подземного паркинга не будет. На участке оставили 44 места для постоянного хранения машин и 35 — под гостевую парковку.

Эксперты поинтересовались, где хранить еще 132 автомобиля, которые должны быть здесь по нормативам.

Эскиз дома на ул. Гоголя, 242.
Эскиз дома на ул. Гоголя, 242.
Барнаулгражданпроект

«В районе малоэтажная застройка, тут нет такой плотности машин, как в других кварталах. На проекте планировки есть машиноместа», - отметила Марина Сонина.

Эксперты также заметили неточности на проекте участка — отступы от красных линий, соседних зданий и т.д.

Не вполне они приняли и форму здания, которую выбрали по рекомендации заказчика — специализированного застройщика «ГлавАлтайСтрой».

«Две абсолютно одинаковые секции: одна выше, другая ниже, - отметил член совета Сергей Шадрин. - Как говорил заслуженный архитектор: «Маленький Федот и большой Федот» рядом стоят, ни то, ни се».

Кроме того, как добавил архитектор Владимир Золотов, уступ находится на северной стороне. Это значит, что зимой у стенки 15-этажной секции будут появляться большие сугробы.

Проект отправили на доработку, попросив поправить документацию, а также представить проект планировки и привести обоснованные тезисы о технико-экономических показателях.

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