4 июля
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Недвижимость

Крупный автомобильный концерн расширит дилерский центр в Барнауле

Здание автосалона «Тисс Авто» на Северном Власихинском проезде, 65 расширят на 302 кв. м. Заказ на проектирование выполнила мастерская Владимира Золотова. Ее руководитель представил эскиз на градостроительном совете.

Реконструкция дилерского центра на Северном Власихинском проезде, 65.
Реконструкция дилерского центра на Северном Власихинском проезде, 65.
Мастерская Владимира Золотова

Как отметил Владимир Золотов, мастерской поручили разработать пристройку для китайской фирмы Changan. Расширенный зал предназначен для подержанных автомобилей.

Глобально на внешний вид здания пристройка никак не повлияет, лишь увеличит его площадь. Сейчас заказчик выполняет перенос внутриплощадочных инженерных сетей. Поблизости объекта гаражи, торгово-сервисный центр и храм.

9,3 тыс. кв. м – площадь участка;
1,8 тыс. кв. м — площадь существующего здания.

Член градостроительного совета Евгений Носенко посетовал на то, что заказчик строго регламентирует стиль салона.

«На мой взгляд, можно было гораздо симпатичнее сделать с вашими знаниями и умениями, - обратился он к Владимиру Золотову. - А эти 300 квадратов не дадут им никакого дополнительного пространства. Еще одна пристройка «пониже-покороче»».

Также в Индустриальном районе построят шестиэтажный гараж с торговыми помещениями, в центре города - белый дом, а на Горе - стильную высотку.

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