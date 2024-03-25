26 марта
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Недвижимость

Коттедж с сауной и джакузи продают в Барнауле за 18 млн рублей

Большой коттедж продают в Барнауле за 18 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Аванесова, 17.

Коттедж с сауной и джакузи продают в Барнауле за 18 млн рублей.
Коттедж с сауной и джакузи продают в Барнауле за 18 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома - 369 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 48, 5 тыс. рублей.

На цокольном этаже располагается сауна, душ, большой холл, кладовая и газовая котельная.

На первом этаже есть кухня-гостиная с камином, с выходом в зимний сад, гардеробная, джакузи, система, теплый пол по всему периметру этажа.

На втором этаже находятся три спальных комнаты, мини-зал, совмещенный с коридором и витражным окном, а также ванная комната с санузлом.

Из двух спален предусмотрен выход на общую терассу.

На участке стоит большой гараж. А периметру участка высажено более 15 хвойных растений.

Ранее сообщалось, что трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

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