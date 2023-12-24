Королевскую квартиру в новом ЖК Барнаула продают за 16,8 млн рублей

Общая площадь квартиры составляет 77 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 218 тыс. рублей.
Новый кирпичный дом 2022 года постройки находится в живописном районе ЖК Серебряный бор, который окружен сосновым бором.
Квартира поражает своим изысканным интерьером. А расположена она на 9 этаже 16-ти этажного дома.
Красивые фрески ручной работы украшают коридор и кухню-гостиную, придают помещению атмосферу утонченности.
В этой квартире оборудована постирочная зона с сушилкой и гардеробная. Отличным дополнением к уюту дома является лоджия, которая подойдет для круглогодичного использования благодаря теплому полу.
Трешка оснащена современным водяным камином, сантехникой и осветительными приборами немецкого качества. А также оборудована кондиционером.
Отлично сочетаются деревянные полы с мрамором. Квартира напоминает дворец.
Также стоит обратить внимание на ванную комнату. Золотые ручки сделаны для настоящих королев.
Ранее сообщалось, что таунхаус с шикарной лестницей и уличным камином продают в Барнауле за 35 млн рублей.