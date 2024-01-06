Интересный домик в два этажа сдают посуточно в Алтайском крае

Домик на 12 гостей сдают посуточно в Белокурихе. Он располагается по адресу ул. Алтайская, 14.

Домик в два этажа.

Общая площадь коттеджа 140 кв.м.

Дом разделен на трех хозяев. А три секции имеют свои входы. Каждый домик — это полноценных два этажа.

Отмечается, что в одной секции может разместится четыре человека.

Владелец отмечает, что такой вариант не удовлетворит запросы тех, кому важна большая, оборудованная придомовая территория.

На первом этаже располагается кухня-гостинная, санузел и диван. На втором этаже спальня, внутри которой есть шкаф, телевизор, кровать и кресло-гамак.

Автомобилем можно не пользоваться, вся инфраструктура в шаговой доступности.

Однако дом не подойдет для шумных вечеринок. Владелец сдает его только семейным людям, которые хотят отдохнуть среди природы. При этом проживание животных невозможно.

Стоимость аренды начинается от пяти тыс. рублей.

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