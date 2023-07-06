Башенка со шляпкой. Напротив «Моторщиков» появится компактный магазин с парковкой на первом этаже

Этот адрес уже не в первый раз мелькает на заседаниях градосовета. На планах трех этажей сначала появились магазин, служебный гараж, помещения для ремонта автомобилей, бытового обслуживания, общественного питания, автомойка.
Далее заказчик пересмотрел назначение комплекса и объект стал просто торговым домом с офисными помещениями. Проект мастерской «Алтай» подвергся серьезной критике.
Помимо очевидных градостроительных недочетов экспертов не устроил и облик здания: он показался слишком невыразительным. ДК «Моторостроителей» визуально давил на «соседа», которого планируют строить на противоположной стороне дороги.
В итоге на очередном заседании переработанный эскиз представляла «Мастерская Золотова».
Проектировщики изменили генплан участка, проработали вопросы пожаротушения и парковок, восстановили пешеходные связи и изменили облик объекта.
Теперь основной вход находится на углу здания, его акцентировали башенкой – как предлагали эксперты на прошлом заседании. В ней располагается лестничная клетка.
676 кв. м — площадь участка;
8 парковочных мест.
Стиль фасада стал перекликаться с окружающей застройкой. Здесь используют светло-серую штукатурку – как у ДК «Моторостроителей».
«Угловой элемент на месте, но вот эта «шапочка» с белой полосочкой сверху немного принизило здание», - немного покритиковал эскиз архитектор Сергей Шадрин.
На первом этаже разместят вестибюль, парковку и небольшой торговый зал, площадь которого составит порядка 112 кв. м. Второй этаж остается торговым. Третий антресольный – займут административные помещения.
На участок сделали въезды – с ул. Титова и ул. Малахова. Первый – для посетителей, второй – для разгрузки товаров.
Известно, что здание предназначается для специализированного магазина товаров эпизодического спроса непродовольственной группы. Это может быть, к примеру, садовый или спортивный инвентарь.
Напомним, что участок находится в черте садоводства «Поток». Сейчас большую часть квартала занимают дачи, одну треть – коммерческие объекты.
Члены градсовета предлагали архитекторам подготовить возможный план развития квартала, однако его на прошедшем заседании так и не показали.
Проект магазина одобрили.