18 января
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Происшествия

Зубастая акула под водой бросилась на клетку с туристами и укусила ребенка

Во время погружения туристов под воду в клетке, акула укусила за ногу 10-летнего мальчика.

Тупорылая акула.
Тупорылая акула.
wikipedia.org.

Это случилось на Багамах.

Группа туристов совершала погружение под воду в клетке — посмотреть на хищных рыб.

Проплывающая мимо акула укусила ребенка за ногу, указывает Газета.Ru. Мальчика экстренно госпитализировали. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвую акулу выбросило на российский пляж. Зубастая хищница до этого кружила в море. Позже рыбаки обнаружили огромную рыбу мертвой на берегу.

Также в Египте поймали акулу-убийцу, которая съела россиянина. Акулу выловила специальная группа и передала для исследований. Специалисты подозревали, что эта акула могла быть виновна в еще нескольких несчастных случаях.

В районе городского общественного пляжа Dream Beach акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Она моментально растерзала его.

Девушка погибшего. которая тоже находилась в воде, чудом выжила.

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