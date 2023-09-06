6 сентября
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Жизнь

Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами. Судно начало тонуть в Тихом океане

На борту Russian Ocean Way находились трое человек. Акулы нападали на катер несколько раз, сообщает SHOT.

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com

4 сентября хищники повредили левый баллон. Так путешественники держались около суток. Однако накануне на них снова напали и разорвали правый баллон. Катер начал тонуть и они подали сигнал SOS.

Куратор группы отметила, что при спасении люди были уже в воде. Через 45 минут путешественников спас панамский сухогруз, катамаран затонул.

Члены команды думаю продолжать экспедицию, только пока не понятно, на чем.

Что за экспедиция

Экспедицию посвятили 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. В море они отправились в 2021 году из Санкт-Петербурга.

Кто находился на борту

На борту находились Ковалевский, Березкин, а также матрос Егор Музилеев со своей чихуахуа. 16 марта этого года они попали в шторм. Их также спас сухогруз под панамским флагом.

На острове Пасхи ребята отыскали новый катер и отправились дальше, только в новом составе (собака-путешественница с хозяином сошли).

Ранее мы разбирали сколько туристов собирается на Алтай в сентябре и сколько они готовы там потратить.

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