Задержали "режиссера", который снимал детское порно больше 11 лет назад

Кто-то из любителей порносайтов залил фотографии ребенка и подписал, что ей точно нет и 16 лет.
Девочкой оказалась из России. На данный момент ей 22 года.
Полицейские решили опросить ее и оказалось, что местный 30-летний мужчина заставлял сниматься во взрослых фильмах, а сам был "актером".
Все это началось в 2006 году, когда девочке было шесть лет. А продолжалось насилие семь лет.
У педофила в Ростовской области нашли несколько флешек и девять жестких дисков с порно. Мужчина во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.
Сейчас девушка занимается наращиванием ресниц и ногтей и не хочет вспоминать прошлое.