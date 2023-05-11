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Как спасатели борются с огнем?

С лесными пожарами борются более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.

Тушить огонь помогают самолет ИЛ-76 и четыре вертолета. За истекшие сутки авиация провела свыше 360 сливов воды, общим объемом более 2,5 тыс. т.

Также на помощь прибыли три аэромобильные группировки МЧС России из Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан. Всего 170 человек и 25 единиц техники.

В тушении пожаров помогают местные жители и добровольцы. Например, в Салаирке, Успенке, Богандинском, Каскаре и Новоторманском, сообщает группа "Тюмень".