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Происшествия

В центре Барнаула на пешеходном переходе водитель иномарки сбил женщину

ДТП произошло 28 января на пр.Строителей в Барнауле прямо на пешеходном переходе в центре города.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Женщина завершала переход проезжей части на регулируемом пешеходном переходе. Водитель Audi начал движение уже на разрешающий сигнал светофора, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД. Иномарка сбила женщину.

На место аварии приезжала бригада реаниматологов.

Пострадавшую с различными травмами доставили в Алтайскую краевую клиническую больницу.

Ранее в Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. Городская Госавтоинспекция рассказала, что грузовик проехал на красный сигнал светофора.

За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина, который ехал от Павловского тракта в сторону ул. Взлетной. Он проехал на запрещающий сигнал светофора.

Известно, что мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.

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