3 июня
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Происшествия

В Новосибирске девушке после аварии на электросамокате установили титановый имплант вместо части черепа

В Новосибирске в 2022 году произошла страшная авария: девушка в темноте влетела на электросамокате в дерево. После этого у нее в голове титановый имплант вместо части черепа. О том, как сложилась судьба девушки, рассказала "КП-Новосибирск".

Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате.
Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате.
КП-Новосибирск. Алина Нечаева

Летом 2022 года 21-летняя Анастасия Андреенко ехала на электросамокате по Красному проспекту из ночного клуба. Из-за плохого освещения девушка не заметила дерево и врезалась в него. За этим последовали падение, реанимация и кома.

"Алкоголя и наркотиков у нее в крови обнаружено не было. Нам удалось установить, что скорость была 13 километров в час. Настя худенькая, всего 40 килограммов. Видимо, ей этого хватило", - рассказывала КП-Новосибирск мама девушки Елена Устинова.

Врачи сделали Анастасии трепанацию черепа. После нее - еще одну операцию. Учиться всему пришлось заново. После выхода из комы Настя проходила реабилитацию. С ней занимались логопед, массажист, остеопат.

А спустя четыре месяца девушке медики из НИИТО установили титановую пластину вместо части черепа.

Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате.
Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате.
КП-Новосибирск. Алина Нечаева

Анастасия все еще лежит в больнице, восстанавливается. Мама не отходит от нее ни на шаг. первое время после случившегося девушка не могла делать привычные вещи: есть, сидеть, говорить.

Корреспонденты КП-Новосибирск навестили девушку в больнице.

"Во взгляде нынешней Насти до сих пор видны прежняя доброта и вера в чудо. Видя объектив камеры, она старается кокетничать и отправляет воздушный поцелуйчик", - рассказали журналисты.

Настя занимается вместе с врачами и мамой. Вместе они собирают конструктор, чтобы разработать мелкую моторику, учат стихи и песни для тренировки памяти.

Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате.
Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате.
КП-Новосибирск. Алина Нечаева

Девушке тяжело говорить из-за того, что она долго была подключена к аппарату ИВЛ - от этого у нее расслабились мышцы лица.

После операции мозг Анастасии стал "расправляться".

"Однако каких-то физических изменений я пока не увидела. Дочка ходила с поддержкой специалистов, могла писать, сидеть - пока все на этом же уровне", - рассказала мама.

Говорить о каких-то прогнозах пока рано. Мать девочки продолжает мотивировать дочь на новые результаты и не оставляет веру в лучшее.

Ранее стало известно, что в Барнауле будут действовать новые ограничения для электросамокатов.

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