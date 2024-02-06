7 февраля
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Происшествия

В Бийске произошло нападение на зоозащитниц

Известная бийская зоозащитница пострадала во время очередной операции по спасению кошек.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

"ЧП БИЙСК | НОВОСТИ" сообщает, что бийским зоозащитникам защищать себя приходится везде. Набрасываются с оскорблениями, а иногда и с кулаками.

Чаще всего они сталкиваются с противниками бездомных собак, чей гнев выходит за пределы социальных сетей.

Отмечается, что в прокуратуре эту ситуацию поставили на контроль. Будут проведены проверочные мероприятия, организованные сотрудниками полиции по сообщениям о применении насилия к зоозащитнице. Волонтерка пожаловалась телевидению о применении в отношение нее силы и причинении телесных повреждений. В настоящее время пострадавшей уже оказана медицинская помощь.

Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются при проведении процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в Сибири соседи устроили над собакой и ее хозяйкой самосуд. Женщину жестоко избили в лифте.

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