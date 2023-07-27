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Происшествия

В Барнауле на скандальном участке провалился асфальт - в яму угодили женщина и автомобиль

Глубокая яма образовалась в асфальте на перекрестке ул. Лиственничная и Багряная вечером 26 июля, передает Telegram-канал "В курсе 22".

Яма в асфальте.
Яма в асфальте.
t.me/vkurse22

Дыра в асфальте появилась после прорыва трубы, сообщают очевидцы. Сперва в яме застряло колесо "Нивы Шевроле".

После того, как автомобиль спасли, в промытую яму попала местная жительница. Она провалилась в асфальт по грудь.

Выбраться женщине помог проходящий мимо сосед.

Сообщается, что водоканал отключил водоснабжение и приехал на ремонт. Но, как утверждают очевидцы, их автомобиль тоже провалился.

Под асфальтом проложены газовые и электрические коммуникации.

Ранее именно в этом поселке местные жители выступили против прокладки через их территорию водопроводных труб к новым жилым домам.

Горожане опасались, что уже проложенные водопровод, канализация и газовые трубы повредятся в ходе работ. А также обеспокоились целостностью асфальта и соблюдением санитарных норм. Однако прокладка водопровода все равно началась.

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