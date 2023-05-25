Стали известны подробности пожара в центре Барнаула

Пожар произошел 25 мая в двухэтажном кирпичном здании на улице Пролетарской. Пламя распространилось изнутри складского помещения.
Огромный столб черного дыма был заметен с разных точек Барнаула.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади порядка 100 кв. м. С огнем боролись 54 человека личного состава и 11 пожарных автоцистерн.
На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. Пожарные подразделения продолжают работу.
Ранее алтайские пожарные спасли пять человек из горящего дома.