Пожарные приехали на вызов из-за не выключенной плиты в жилом доме в центре Барнаула

Пожарные приехали в многоквартирный дом на пересечении ул. Никитина и пр. Красноармейского.

Пожарные приехали из-за не выключенной плиты в жилой дом в центре Барнаула.

Несколько пожарных машин прибыли на вызов 23 мая. Жильцы одной из квартир оставили пищу на включенной плите, предположительно, на четвертом этаже.

Возгорания не было. Пострадавших нет.

Ранее мужчина спас пенсионерку из горящего дома в Рубцовске.