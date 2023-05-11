Россиянка уехала работать на Филиппины и пропала там

На Филиппинах пропала девушка, которая приехала работать в местную компанию, сообщают РИА Новости.

Сообщение о пропаже Чумак Юлии Андреевны поступило 9 мая от ее матери, Татьяны Ковалевой.

Девушка 2000 года рождения прилетела в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний". С этого времени родственники не могут связаться с девушкой.

Посольство России на Филиппинах выясняет все обстоятельства произошедшего. Мать Юлии попросили предоставить данные о деталях поездки дочери.

Кроме того, Татьяне посоветовали обратиться в органы внутренних дел, чтобы объявить Юлию в розыск по линии Интерпола.

Ранее туристку на Филиппинах оштрафовали за фото в микро-бикини.