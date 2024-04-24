7 причин, по которым стоит выбрать отдых в Адлере 2024

В районе Большого Сочи в 2023 году успели отдохнуть более 7,2 миллионов человек, немалая часть которых провела свой отпуск в Адлере. Большинство людей прибывает в регион летом, чтобы побывать на море, при этом курорт относится к круглогодичным. Почему для путешествия стоит выбрать именно это направление и как снять номер в Адлере недорого, расскажем ниже.

Увидеть наследие Олимпиады 2014

Именно здесь находится Олимпийский парк и трасса Формулы-1. Инфраструктура Адлера развита отлично: здесь есть развлекательные центры, парки отдыха, дельфинарий, океанариум, кафе и рестораны. Жилье также представлено на любой вкус. К услугам гостей - множество отелей и гостиниц, частный сектор, базы отдыха, санатории и многое другое.

Отдых в любое время года

Курорт принимает не только любителей пляжного отдыха. Туризм здесь возможен 12 месяцев в году. Благодаря близости Красной Поляны, в холодное время года в город приезжают любители горнолыжных видов спорта. Немало туристов и в межсезонье, многие приезжают сюда с целью оздоровления в местных здравницах осенью и весной.

Новинка последних лет – зимние пляжи. Они оборудованы специальными беседками, лавочками, креслами-качалками, тренажерами. Благодаря уникальному климату района Большого Сочи, здесь можно греться под южным солнышком даже в самые холодные месяцы года.

Хорошие условия для детей

Путешественники с детьми, даже самыми маленькими, найдут в Адлере все условия. Здесь работает множество заведений, ориентированных именно на семейный отдых. В них есть детские площадки, услуги присмотра за ребятишками, подогреваемые бассейны, развивающие и игровые комнаты, а также многое другое. На территории курорта много развлечений для детей самых разных возрастов.

Большой выбор экскурсий

Природные достопримечательности района Большого Сочи представлены в огромном разнообразии. Занятие найдется и для тех, кто предпочитает спокойный и размеренный отдых, и для экстремалов. Мягкие климатические условия позволяют любоваться красотами гор и морского побережья круглый год.

Пляжи

Практически все пляжи Адлера — галечные, редко встречаются песчаные участки, например, на пляжах «Огонек», «Чайка» или «Мандарин», расположенном возле реки Мзымта. Инфраструктура развита: есть раздевалки, души, пункты проката пляжного инвентаря, туалетные кабинки. Те, кто любит наслаждаться уединением, могут отправиться на один из «диких» пляжей.

Удобное расположение

Именно вблизи Адлера расположен международный аэропорт. Также сюда можно добраться ж/д транспортом или автобусом. До центрального района Сочи – около 30 км, до границы с Абхазией – всего 10 км. Если вдруг не хватит развлечений или захочется посетить шумный город, всегда можно отправиться в центр.

Лояльные цены

Цены в Адлере чуть более доступные, чем в Сочи. Это касается и жилья, и развлечений. Конечно, чтобы сэкономить, придется изучить немало сервисов, сравнить условия, стоимость и многое другое. Бронирование номеров в отелях, гостиницах и других категориях лучше осуществлять заранее (за 3-4 месяца до отпуска и даже раньше). Чем ближе «высокий» сезон, тем выше цены.

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