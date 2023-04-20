Пожилого барнаульца в грязной одежде высадили из скандально известного автобуса

Немолодой мужчина оплатил проезд в автобусе № 20, но занять место ему запретили, а потом и вовсе высадили, пишут в сообществе Barnaul 22 .

Как сообщают очевидцы, сесть пожилому человеку не разрешили из-за грязной одежды.

А на следующей остановке его попросили выйти. Кондуктор посчитала исходящий от мужчины запах неприятным и, по словам других пассажиров, ругалась на весь салон нецензурной бранью.

При этом барнаульцев возмутило, что деньги за проезд пенсионеру не вернули.

Пассажир и кондуктор автобуса № 20. Barnaul 22

В комитете по дорожному хозяйству ответили, что кондуктор был вынужден высадить пассажира — об этом попросили рядом сидящие люди из-за резкого запаха. Сумму проезда мужчине компенсировали.

Правда, причину, по которой кондуктор позволила себе нецензурную лексику в отношении пассажира, так и не объяснили.

Чем еще «прославился» маршрут № 20 в Барнауле

Напомним, ранее в автобусе № 20 дважды за сутки пенсионеров зажало дверьми. Также барнаульцы жаловались на переполненную «двадцатку».

Еще по этому же маршруту мужчины устроили драку на глазах у ребенка.

Это еще не все. Был случай, когда водитель автобуса № 20 в Барнауле не заметил пенсионерку, закрыл дверь и протащил ее несколько метров по дороге.

Также жители Барнаула засняли, как кондуктор, из уже известного автобуса, вытолкнула пассажира.

А летом прошлого года из-за ливня в 20 маршрутке забил фонтан.

Ранее водитель силой вышвырнул пенсионерку из автобуса в Хабаровском крае.