15 июля
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Происшествия

Появились подробности гибели российского генерала Олега Цокова

Российский генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в ходе военной операции на Украине. Подробности рассказал депутат Госдумы, экс-командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Гурулев, сообщает "Фонтанка.ру".

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Андрей Гурулев подтвердил гибель Цокова в эфире программы «60 минут». Депутат заявил, что генерал погиб при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow 11 июля.

В связи с этим он отметил, что систему противовоздушной обороны необходимо «приспособить» к новым ракетам, поступившим на вооружение Украины, так, чтобы коэффициент сбитых повысился с 0,5 до 0,9, добавляет РБК.

Гурулев также указал, что Олег Цоков был серьезно ранен в прошлом году. Он мог не отправляться на передовую по состоянию здоровья, но все же пошел.

При этом ведущая Ольга Скабеева отметила, что официальной информации от Минобороны РФ все еще нет, хотя российские СМИ уже написали данную новость.

Более того, известно место, где пройдет прощание с российским генералом. Оно состоится в столице Адыгеи, в Майкопе, сообщают на официальной странице администрации города. Церемония пройдет 13 июля в городском Доме культуры "Гигант" с 12:00 до 14:00.

Олег Цоков - заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант. Он участвовал в двух чеченских кампаниях, боевых действиях в Сирии, и получил ряд серьезных наград еще до начала спецоперации на Украине. Военный награжден двумя орденами Мужества и одним орденом "За военные заслуги".

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