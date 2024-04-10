Паводок угрожает древнему городищу. Полпред в УрФО выступил за взаимодействие с казахстанскими коллегами

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане.

Именно оттуда происходит сброс воды, заявил он РБК.

Полпред уверен — необходимо тесное взаимодействие с казахстанскими коллегами для более эффективного и регулярного сброса воды. Это поможет избежать проблем с наводнениями в российских регионах, указывает Газета.Ru.

По телефону

Накануне президенты России и Казахстана Путин и Токаев обсудили ситуацию по телефону. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

В России

Якушев описал напряженную обстановку в Кургане, где готовятся к значительным наводнениям. По прогнозам, это будет исторический пик поднятия воды.

В Казахстане

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ЧП как самое масштабное стихийное бедствие за последние 80 лет.

Объявлен режим ЧС в 10 областях Казахстана.

Городище

Между тем под угрозой затопления оказалось древнее городище Сарайшык на берегу реки Урал, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.

Волонтеры укрепляют берег реки и строят дамбы.

Возведено 32 км дамб, задействовано 503 единицы техники, около 9 тыс. волонтеров, уложено 373 тыс. штук мешкотары.

Сарайшык (Сарайчик) — древний город XIII–XVI вв. на правом берегу реки Урал. Расположен на территории современного села Сарайчик (Сарайшык), столица и единственно достоверный город Ногайской Орды до разрушения в 1580 году.

Древняя столица основана на месте еще более древнего некрополя или города.

Также в Казахстане прорвало плотину. В Актюбинской области Казахстана в связи с притоком талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища.

Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.

Ранее масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса.

Роскосмос ведет непрерывный космический мониторинг территории Оренбургской области, а также других территорий России подверженных паводкам и наводнениям.

На спутниковых снимках — также территория Казахстана.

Задействованы все космические аппараты российской космической системы ДЗЗ, говорится в сообщении госкорпорации.

Запросы на предоставление космических данных направлены также зарубежным космическим агентствам Франции, США, Китая и другим участникам Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.

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