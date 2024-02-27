27 февраля
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Происшествия

Огласили приговор Никите Журавелю, сжегшему Коран

Суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщает Baza.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Журавеля обвиняли по двум статьям — «оскорбление чувств верующих» и «хулиганство». Прокуратура просила приговорить его к 3,5 годам колонии.

19-летнего Никиту Журавеля задержали в мае 2023. Он поджег Коран и снял это на видео по заказу спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. рублей.

Уголовное дело передали для расследования в управление СК по Чечне, «в связи с обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

Ранее прокуратура запросила лишение свободы для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

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