2 июля
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Политика

В Госдуме приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Комитет по вопросам религиозных объединений внес заявление накануне. Документ разместили на официальном сайте.

Передача документа.
Передача документа.
Фото: freepik, автор pressfoto.

Заявление порекомендовали направить в правительство, а также странам СНГ. Депутаты Госдумы "вместе с мусульманами всего мира" возмутились решением шведских властей.

Госдума решительно осуждает правительство Шведции, а также призывают принять меры по "акции вандализма".

Напомним, что в рамках акции протеста 28 июня шведские власти разрешили сжечь Коран рядом с мечетью. Кроме того, протестующие сделали это в первый день Курбан-байрама.

Ранее скандально известного американского пастора арестовали при попытке сжечь Коран.

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