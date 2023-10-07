Сын Рамзана Кадырова стал Героем Чечни после того, как избил Журавеля за сожжение корана

Адам Кадыров избил в СИЗО задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Его отец, глава Чечни, поступок одобрил.

Уголовное дело завести на ребенка не получилось, хотя пытались. В возбуждении отказали, потому что Адаму 15 лет.

«Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамазанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека, — отметил дядя Героя России. — С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную книгу мусульман — Священный Коран, заслужив высокое звание «хафиз».

Напомним, после инцидента с избиением Ксения Собчак общалась с Кадыровым по видеосвязи и пыталась добиться объяснений у главы Чечни. Рамзан Кадыров ей заявил, что сыном он гордится и тот все правильно сделал.

Мама Никиты Журавеля никак не отреагировала на то, что ее сына жестоко избили.