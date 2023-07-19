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Происшествия

"Ноу-хау": мошенники стали массово создавать фейковые фото банковских карт

Мошенники стали массово генерировать фейковые фото банковских карт, пишут «Известия».

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Аферисты взламывают аккаунт человека в мессенджере и просят от его имени знакомых перевести деньги на счет в банке.

Потом высылают фото карты, на которую нужно перечислить деньги. Это не вызывает подозрений — ведь на снимке изображена карта, выпущенная известным банком, с именем и фамилией именно того человека, от которого и приходят сообщения.

Однако фото карты — подделка. И сделана с помощью специального Telegram-бота. Номер карты — настоящий, но счет принадлежит злоумышленнику.

Ранее на Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей. Участники группы регистрировались на сайте и размещали фиктивные объявления. Тем, кто откликался на предложение, предлагали перейти на личную переписку в мессенджере.

Затем клиентов просили оплатить заказ через фишинговую ссылку, с помощью которой мошенники крали данные банковских карт и списывали деньги - от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

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