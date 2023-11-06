Недалеко от села Майма пропал 16-летний курсант в синей форме

Владислав вышел из такси на разъезде возле села Майма в Республике Алтай. И пропал.
Приметы: на вид 16 лет, волосы темные, рост 170 см.
Одежда: форма курсанта синего цвета с шапкой. Мог переодеться в спортивный костюм.
Курсант Попов Владислав пропал 5 ноября, сообщает Национальный центр помощи детям.
Владислав вышел из такси на разъезде возле села Майма в Республике Алтай. И пропал.
Приметы: на вид 16 лет, волосы темные, рост 170 см.
Одежда: форма курсанта синего цвета с шапкой. Мог переодеться в спортивный костюм.
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