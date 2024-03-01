1 марта 1995 года культовый российский телеведущий погиб от выстрелов неизвестных киллеров

1 марта 1995 года Влад Листьев погиб от выстрелов неизвестных киллеров — и это преступление не раскрыто до сих пор.

Это одно из самых громких убийств современной России. Смерть Листьева мгновенно стала новостью номер один не только в России, но и во всем мире.

Телевидение

Он изменил отечественное телевидение, превратив главный инструмент государственной пропаганды в любимое развлечение россиян.

Программы «Поле чудес», «Тема», «Час пик» и «Звездный час» собирали у экранов миллионы россиян.

Всего за несколько лет Листьев прошел путь от рядового журналиста молодежной редакции до телевизионного кумира всей страны и гендиректора ОРТ, самого крупного и влиятельного телеканала тех лет.

Роковые выстрелы

1 марта 1995 года Владислав Листьев провел очередной эфир, посвященный борьбе с наркотиками. Он поздравил телезрителей с первым днем весны и отметил, что это время года всегда дарит надежду, которая, как известно, умирает последней.

После съемки Листьев отправился домой. Вошел в подъезд и начал подниматься по лестнице.

В пролете между этажами Листьева ждали двое. Раздались выстрелы.

На звуки выстрелов выглянули соседи — они обнаружили тело Владислава в луже крови. И вызвали милицию. Приехавшие оперативники отметили, что портфель Листьева остался на месте, как и пачка денег внутри, напоминает Lenta.ru.

Передача дела

Уже днем 2 марта дело об убийстве Листьева было изъято из производства Московской городской прокуратуры и передано в Генпрокуратуру, где приоритетными стали исключительно политические версии преступления.

Старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России Борис Уваров первым расследовал дело Листьева. Следственная группа состояла из 20 человек.

След Березовского

Но следователи столкнулись с противостоянием. Сыщики попытались провести обыск в компании «ЛогоВАЗ», занимавшейся продажей автомобилей ВАЗ, отозванных из зарубежных автосалонов. Фирма была основана в 1989 году Борисом Березовским, который к середине 90-х стал одним из самых влиятельных людей России.

Дело в том, что накануне убийства Листьева Березовский беседовал с ним в доме приемов «ЛогоВАЗа». И на встрече обсуждался очень щекотливый вопрос — о продаже рекламного времени на ТВ. Поэтому на первый план сразу выступила работа Влада, он был гендиректором ОРТ. Причем канал за несколько месяцев до этого был приватизирован и попал под контроль Бориса Березовского. Вместе с огромными денежными потоками за рекламу.

Это было время "черного нала", время "коробок из-под ксерокса". Реклама была неконтролируемая. И пришел Листьев, пытался прекратить это безумие.

В «ЛогоВАЗе» следственно-оперативную группу встретили силовики, которые не позволили провести обыск. Руководил ими Александр Литвиненко, на тот момент сотрудник ФСБ. Он заявил, что обыск незаконный, и у него якобы есть приказ ФСБ стрелять на поражение.

Следователи знали, что в доме приемов «ЛогоВАЗа» ведется постоянная аудиозапись, и очень хотели получить расшифровки переговоров Листьева и Березовского. Но им помешал Александр Литвиненко.

Осторожен

Вскоре следователи выяснили — с середины 1994 года Листьев стал необычно осторожен. На своем Ford Mondeo — очень престижном в середине 90-х автомобиле — он поворачивал во двор с Новокузнецкой улицы и останавливался в арке дома, осматривался, выжидал несколько секунд и лишь потом подъезжал к подъезду.

Там он опять стоял, осматривался и только потом парковался. Прежде чем войти в подъезд, Влад обязательно звонил домой и говорил, что поднимается. Но 1 марта 1995 года эта схема не сработала.

Заказчики

В 2010 году стало известно о том, что в распоряжении Следственного комитета есть протокол допроса одного из членов так называемого тамбовского бизнес-сообщества — попросту ОПГ.

Считается, что "тамбовских" объединил и возглавлял в Петербурге "ночной губернатор" города Владимир Барсуков, известный под фамилией Кумарин. Во-вторых - подзабытая группировка Константина Яковлева по прозвищу Могила (он был убит в 2003 году). "Кумаринские" и "могиловские" жестко делили Питер и на территорию друг друга не ступали, к тому же между членами сообществ существовали определенные деловые отношения. Все, что связано с медиабизнесом и рекламой, было за Яковлевым. Во многом этому способствовало его знакомство и тесное общение с Борисом Березовским.

Таким образом, Могила мог получить от Березовского заказ, который совпадал и с его интересами. А в качестве исполнителей могли привлечь и "тамбовских": считалось, что им лучше удаются силовые акции.

Сегодня — 29 лет со дня убийства тележурналиста. Преступление не раскрыто. Расследование остановлено.

Кто стоял за громким преступлением, до сих пор непонятно. Хотя сначала бурным потоком на телезрителей обрушился "слив" информации.

Каких-либо достоверных данных об исполнителях убийства в ходе следствия не добыто, хотя тщательно проверялся широкий круг лиц, могущих быть причастными к данному преступлению, указывает "МК".

Лондон

Многие вышеупомянутые похоронены. Борис Березовский умер в своем особняке неподалеку от Лондоне, будучи политическим беженцем, но гражданином РФ. Обстоятельства смерти достоверно не установлены.

Ученые из Британского агентства здравоохранения (БАЗ) официально объявили, что Александр Литвиненко умер от радиоактивного заражения полонием-210. Умер в Лондоне.

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