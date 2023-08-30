31 августа
﻿
Происшествия

Кровавое зарево. Мощнейший пожар охватил 30 га леса в Геленджике

Мощнейший пожар охватил леса на площади 30 га в Геленджике. Пламя угрожает населенным пунктам, началась эвакуация жителей.

Пожар в Геленджике
Пожар в Геленджике
Telegram-канал SHOT

Леса вспыхнули еще вечером 29 августа. Изначально загорелась сухая трава в районе микрорайона Бобруковая щель. По данным "Газета.ru", пожар начался из-за того, что местный житель готовил электрокабели к продаже, оголил провода, и поджег земляную подстилку.

Огонь перекинулся на лес и быстро распространился по горам - этому способствовал суховей. Ветер достигал 20-30 м/с.

В ночное время пожарным пришлось тушить огонь вручную, так как работа пожарного вертолета была запрещена. Спасателям приходилось работать в сложно-пересеченной горно-лесной местности.

В совокупности с плохой погодой и сложным условиями тушениями, огонь распространился на площадь в 30 га. Власти Геленджика начали призывать людей к эвакуации, сообщают "Известия".

На месте развернули оперативный штаб, сообщает "Комсомольская правда". С лесным пожаром борются более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8. За день авиация сбросила 135 тонн воды.

В ликвидации задействованы пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, а также депутаты, сотрудники администрации и добровольцы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость