21 августа
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Жизнь

Алтайские ученые выявили пожароопасные участки сосновых боров

Михаил Савин и Александр Чичкарев уже провели исследования в 50 уголках региона.

Алтайские учёные выявили пожароопасные участки сосновых боров
Алтайские учёные выявили пожароопасные участки сосновых боров
Вести Алтай

Они изучают характеристики деревьев и состав лесной подстилки - шишек и хвои.

Этим летом в Алтайском крае было два крупных лесных пожара из-за сухих гроз. Огонь уничтожил почти 30 тыс. гектаров Егорьевском и Михайловском районах.

Ученые отметили, что листва, хвоя и шишки выступают древесными горючими материалами, сообщают Вести Алтай.

Алтайские учёные выявили пожароопасные участки сосновых боров
Алтайские учёные выявили пожароопасные участки сосновых боров
Вести Алтай


Исследование начинают с изучения дерева. Ученые определяют диаметр, санитарное состояние, а также высоту каждого дерева с помощью специального прибора, который позволяет узнать габариты за несколько секунд.

Самая сложная работа - забор листьев, иголок и шишек, так как с них и начинаются лесные пожары. Собирать нужно до последней хвоинки.

Первая обработка материала показала, что сухих горючих материалов больше в низине, чем на буграх или равнинах.

Ранее лесные пожары охватили Алтайский край. Altapress.ru разобрался с причинами, последствиями и правилами поведения при возгорании.

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