26 марта
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Происшествия

Кино, спектакли, мероприятия в вузах: что отменили в Алтайском крае из-за теракта в Подмосковье

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла». Предварительно установлено, что погибли более 80 человек, в том числе пятеро детей, пострадали — более 140. Губернатор Алтайского края поручил отменить все увеселительные и развлекательные мероприятия 23 марта. А массовые мероприятия ограничить.

Свеча.
Свеча.
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  • Кинотеатр "Премьера" отменил все показы 23 марта.

  • Изумрудный парк в Барнауле отменил все развлекательные мероприятия, которые запланированы на 23 и 24 марта.

  • Музыкальный театр Алтая перенес показы спектаклей "Пиковая дама" (с 23 марта на 11 апреля в 18:30) и "Дочери Тевье" (с 24 марта на 16 апреля в 18:30). Билеты можно использовать на апрельский показ или сдать.

  • Театр драмы перенес премьеру постановки "Саша, привет!", запланированную на 23 и 24 марта. Теперь ее представят 30 и 31 марта. Купленные билеты можно использовать или сдать. Кроме того, из-за переноса отменяются показы "Серебряного копытца" и "Феноменов" 30 марта и "Ревизора" 31 марта.

  • Молодежный театр перенес спектакль "Бременские музыканты" с 24 марта на пока неизвестную дату.

  • Краеведческий музей перенес лекцию об обрядах переселенцев конца 19 — начала 20 века. О новых дате и времени сообщат позже.

  • Музей культуры Алтая ГМИЛИКА отменил концертную программу 23 марта. Для индивидуальных посетителей заведение работает в штатном режиме.

  • Музей "Город" отменил показ спектакля "Вдоль по Московской".

  • Библиотека им. Шишкова (Шишковка) отменила постановку "Ах, Питер, Питер!". Остальная программа дня "в силе", сказано на странице сообщества во ВКонтакте.

  • Алтайский педагогический университет 25 и 26 марта решил остаться на дистанционном формате работы, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на слова одного из студентов. До этого с рекомендацией не проводить массовые мероприятия и перейти на "удаленку" в субботу выступило Минобрнауки РФ.

  • В медуниверситете отменили День открытых дверей, запланированный 24 марта.

  • Барнаульский зоопарк решил работать в штатном режиме с 10:00 до 18:00. Там не было запланировано мероприятий.

Ранее выяснилось, что дети из Алтайского края находились в концертном комплексе, где произошел теракт — 22 марта в «Крокусе» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Среди участников от региона были и дети от 11 лет и старше. Всех своевременно эвакуировали.

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