Кино, спектакли, мероприятия в вузах: что отменили в Алтайском крае из-за теракта в Подмосковье

Кинотеатр "Премьера" отменил все показы 23 марта.

Изумрудный парк в Барнауле отменил все развлекательные мероприятия, которые запланированы на 23 и 24 марта.

Музыкальный театр Алтая перенес показы спектаклей "Пиковая дама" (с 23 марта на 11 апреля в 18:30) и "Дочери Тевье" (с 24 марта на 16 апреля в 18:30). Билеты можно использовать на апрельский показ или сдать.

Театр драмы перенес премьеру постановки "Саша, привет!", запланированную на 23 и 24 марта. Теперь ее представят 30 и 31 марта. Купленные билеты можно использовать или сдать. Кроме того, из-за переноса отменяются показы "Серебряного копытца" и "Феноменов" 30 марта и "Ревизора" 31 марта.

Молодежный театр перенес спектакль "Бременские музыканты" с 24 марта на пока неизвестную дату.

Краеведческий музей перенес лекцию об обрядах переселенцев конца 19 — начала 20 века. О новых дате и времени сообщат позже.

Музей культуры Алтая ГМИЛИКА отменил концертную программу 23 марта. Для индивидуальных посетителей заведение работает в штатном режиме.

Музей "Город" отменил показ спектакля "Вдоль по Московской".

Библиотека им. Шишкова (Шишковка) отменила постановку "Ах, Питер, Питер!". Остальная программа дня "в силе", сказано на странице сообщества во ВКонтакте.

Алтайский педагогический университет 25 и 26 марта решил остаться на дистанционном формате работы, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на слова одного из студентов. До этого с рекомендацией не проводить массовые мероприятия и перейти на "удаленку" в субботу выступило Минобрнауки РФ.

В медуниверситете отменили День открытых дверей, запланированный 24 марта.