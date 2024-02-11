13 февраля
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Происшествия

Экстренно госпитализировали 16 хоккеистов после отравления угарным газом

По меньшей мере 16 хоккеистов госпитализировали из-за отравления угарным газом.

Шайбы.
Шайбы.
СС0.

ЧП случилось на юге Австралии, сообщает ABC.

Игроки попали в больницу после матча. Предварительно, спортсмены пострадали из-за утечки жидкости из резервуаров машины для очистки льда, указывает РБК.

Ледовую арену закрыли. Ведется разбирательство.

Ранее на тренировке внезапно умер 17-летний российский хоккеист. Это нападающий клуба «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь.

Команда проходила медосмотр, все было нормально.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила — Венедикт Осипов умер от остановки сердца.

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