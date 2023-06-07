9 июня
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Происшествия

Двое человек пострадали в жестком ДТП в Рубцовске

Иномарка попала в жесткое ДТП в Рубцовском районе вечером 6 июня. Пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

Жесткое ДТП в Рубцовском районе
Жесткое ДТП в Рубцовском районе
Инцидент Рубцовск

Авария произошла около 18:40 между поселком Чебуриха и Дальним.

Известно, что 35-летний водитель управлял автомобилем Mitsubishi Montero. Произошла авария, в результате которой автомобиль опрокинулся на проезжей части.

На опубликованных кадрах можно заметить, что крыша полностью смята, выбиты стекла.

В аварии пострадали водитель и его 26-летний пассажир. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

Ранее прокурор Купинского района вместе с семьей разбился в аварии под Новосибирском. Погибла младшая дочка прокурора.

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