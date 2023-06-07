Двое человек пострадали в жестком ДТП в Рубцовске

Авария произошла около 18:40 между поселком Чебуриха и Дальним.
Известно, что 35-летний водитель управлял автомобилем Mitsubishi Montero. Произошла авария, в результате которой автомобиль опрокинулся на проезжей части.
На опубликованных кадрах можно заметить, что крыша полностью смята, выбиты стекла.
В аварии пострадали водитель и его 26-летний пассажир. С тяжелыми травмами их госпитализировали.
Ранее прокурор Купинского района вместе с семьей разбился в аварии под Новосибирском. Погибла младшая дочка прокурора.